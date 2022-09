L’inchiesta su Bill Gates e la malinformazione (Di martedì 27 settembre 2022) Ci avete segnalato un articolo senza firma, pubblicato il 23 settembre 2022 su Mag24, uno dei siti di riferimento per il complottismo italiano degli ultimi tre anni, presente nella nostra Black list da tempo. L’articolo comincia con questo lungo titolo: Bill Gates aveva parlato di GreenPass quando la pandemia era stata appena annunciata nel 2020: l’allucinante inchiesta realizzata da media internazionali che nessuno racconta Siamo di fronte al sunto in forma testuale di un video realizzato da Luca Donadel, e pubblicato il giorno prima sul suo canale YouTube. Il video di Donadel si intitolava: Bill Gates: preveggenza o potere? Si tratta di cose vecchie, già note da tempo, ma è interessante vedere come vengono raccontate perché rappresenta un perfetto esempio di malinformazione (leggi qui la definizione ... Leggi su butac (Di martedì 27 settembre 2022) Ci avete segnalato un articolo senza firma, pubblicato il 23 settembre 2022 su Mag24, uno dei siti di riferimento per il complottismo italiano degli ultimi tre anni, presente nella nostra Black list da tempo. L’articolo comincia con questo lungo titolo:aveva parlato di GreenPass quando la pandemia era stata appena annunciata nel 2020: l’allucinante inchiesta realizzata da media internazionali che nessuno racconta Siamo di fronte al sunto in forma testuale di un video realizzato da Luca Donadel, e pubblicato il giorno prima sul suo canale YouTube. Il video di Donadel si intitolava:: preveggenza o potere? Si tratta di cose vecchie, già note da tempo, ma è interessante vedere come vengono raccontate perché rappresenta un perfetto esempio di(leggi qui la definizione ...

