Juventus, Bensebaini tra gli obiettivi: può arrivare a gennaio (Di martedì 27 settembre 2022) La Juventus continua a seguire Ramy Bensebaini, esterno sinistro di proprietà del Borussia Moenchengladbach. Accostato a diverse big d’Europa, il laterale è in scadenza a giugno 2023. Secondo la Bild, la Juventus potrebbe muoversi con anticipo, un po’ come fatto a gennaio 2022 con Denis Zakaria sempre con il Borussia Moenchengladbach: la Juventus prese il centrocampista a prezzo di saldo, consentendo al club tedesco di incassare per un giocatore in scadenza. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Lacontinua a seguire Ramy, esterno sinistro di proprietà del Borussia Moenchengladbach. Accostato a diverse big d’Europa, il laterale è in scadenza a giugno 2023. Secondo la Bild, lapotrebbe muoversi con anticipo, un po’ come fatto a2022 con Denis Zakaria sempre con il Borussia Moenchengladbach: laprese il centrocampista a prezzo di saldo, consentendo al club tedesco di incassare per un giocatore in scadenza. SportFace.

ZonaBianconeri : RT @GabryOn_: ?? Nuovo nome sul taccuino di Cherubini, per la fascia sinistra dopo il quasi certo addio di Alex Sandro, si vocifera il nome… - GabryOn_ : ?? Nuovo nome sul taccuino di Cherubini, per la fascia sinistra dopo il quasi certo addio di Alex Sandro, si vocifer… - CorJuve : RT @TMit_news: La partenza 2022/23 della #Juventus ha deluso le attese e già si parla di mercato ??. Per gennaio piace Ramy #Bensebaini, dif… - RhadeaJuventini : RT @TMit_news: La partenza 2022/23 della #Juventus ha deluso le attese e già si parla di mercato ??. Per gennaio piace Ramy #Bensebaini, dif… - JuveReTransfers : RT @TMit_news: La partenza 2022/23 della #Juventus ha deluso le attese e già si parla di mercato ??. Per gennaio piace Ramy #Bensebaini, dif… -