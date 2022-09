Inghilterra, la stampa contro Maguire, ma per Southgate… (Di martedì 27 settembre 2022) Maguire finisce nel mirino dei media inglesi, ma per il ct dell’Inghilterra, Southgate, il difensore è inamovibile Harry Maguire finisce nel mirino della stampa inglese dopo la decima sconfitta nelle ultime 10 partite da titolare. I media britannici chiedono la testa del difensore, specie dopo la pessima prestazione contro la Germania, con un rigore provocato e perdendo palla nell’azione che ha portato al 2-0 tedesco. Per il ct Southgate però il difensore è inamovibile. Il timore degli addetti ai lavori inglesi è che la scelta del tecnico, che non considera le candidature di Tomori e Smalling, possa rivelarsi deleteria in vista dei mondiali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022)finisce nel mirino dei media inglesi, ma per il ct dell’, Southgate, il difensore è inamovibile Harryfinisce nel mirino dellainglese dopo la decima sconfitta nelle ultime 10 partite da titolare. I media britannici chiedono la testa del difensore, specie dopo la pessima prestazionela Germania, con un rigore provocato e perdendo palla nell’azione che ha portato al 2-0 tedesco. Per il ct Southgate però il difensore è inamovibile. Il timore degli addetti ai lavori inglesi è che la scelta del tecnico, che non considera le candidature di Tomori e Smalling, possa rivelarsi deleteria in vista dei mondiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

