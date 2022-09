I meloni di Meloni: un gioco di specchi infinito (Di martedì 27 settembre 2022) Sono passati due giorni ma ancora stento a riavermi dal video di Giorgia Meloni coi Meloni, quello in cui al mattino del 25 settembre s’è mostrata su TikTok porgendo i due cucurbitacei all’altezza del petto e facendo l’occhiolino mentre dice: “Ho detto tutto”. Qualcuno ha protestato perché ha rotto il silenzio elettorale, mah, qualcun altro ha sottolineato che per la prima volta l’Italia sta per essere governata da una donna e questa si presenta con, vabbe’, ci siamo capiti. La mia ragione di sconcerto sta invece nel fatto che, in quei pochi secondi, il video mostra il precipitato di ogni campagna elettorale. È una mise en abîme tautologica che indica come degno di voto un candidato in quanto sé stesso, allo stesso modo in cui i Meloni rappresentano la ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 settembre 2022) Sono passati due giorni ma ancora stento a riavermi dal video di Giorgiacoi, quello in cui al mattino del 25 settembre s’è mostrata su TikTok porgendo i due cucurbitacei all’altezza del petto e facendo l’occhiolino mentre dice: “Ho detto tutto”. Qualcuno ha protestato perché ha rotto il silenzio elettorale, mah, qualcun altro ha sottolineato che per la prima volta l’Italia sta per essere governata da una donna e questa si presenta con, vabbe’, ci siamo capiti. La mia ragione di sconcerto sta invece nel fatto che, in quei pochi secondi, il video mostra il precipitato di ogni campagna elettorale. È una mise en abîme tautologica che indica come degno di voto un candidato in quanto sé stesso, allo stesso modo in cui irappresentano la ...

