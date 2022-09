Gli auguri di Morandi a Jovanotti per i suoi 56 anni: “Sei un grande” (Di martedì 27 settembre 2022) BOLOGNA – “Caro Lorenzo, caro amico, tanti auguri! È stato un privilegio conoscerti meglio in questi ultimi tempi e aver avuto la conferma che sei una bellissima persona. Ed è anche stato un onore salire insieme a te sul palco del Jova Beach, non volevo finisse mai! Sei un grande, ma per davvero! Buon compleanno!”. Lo scrive sui social Gianni Morandi per fare gli auguri di buon compleanno a Jovanotti, che oggi festeggia il traguardo dei 56 anni. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 27 settembre 2022) BOLOGNA – “Caro Lorenzo, caro amico, tanti! È stato un privilegio conoscerti meglio in questi ultimi tempi e aver avuto la conferma che sei una bellissima persona. Ed è anche stato un onore salire insieme a te sul palco del Jova Beach, non volevo finisse mai! Sei un, ma per davvero! Buon compleanno!”. Lo scrive sui social Giper fare glidi buon compleanno a, che oggi festeggia il traguardo dei 56. L'articolo L'Opinionista.

