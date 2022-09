Cucina: non mettere mai questi oggetti sotto al lavello, è importantissimo (Di martedì 27 settembre 2022) Scopriamo insieme per quale motivo è pericoloso mettere questi oggetti sotto al nostra lavello di casa, non ci crederete mai. Tantissimi di noi mettono varie cose, anche per una questione di comodità sotto al lavello della nostra Cucina, vero? Ma ci sono alcune cose che è meglio non mettere anche per essere più sicuri. (pixabay)Quindi scopriamo insieme cosa è meglio fare e cosa evitare per evitare di avere problemi vari, siamo certi che per alcune cose direte, ma io l’ho sempre fatto, davvero è pericoloso? Non ci perdiamo in troppe parole e scopriamo tutto insieme. Come sappiamo la Cucina è la stanza che c’è in casa dove ci vogliamo mettere più cose e cerchiamo ... Leggi su formatonews (Di martedì 27 settembre 2022) Scopriamo insieme per quale motivo è pericolosoal nostradi casa, non ci crederete mai. Tantissimi di noi mettono varie cose, anche per unaone di comoditàaldella nostra, vero? Ma ci sono alcune cose che è meglio nonanche per essere più sicuri. (pixabay)Quindi scopriamo insieme cosa è meglio fare e cosa evitare per evitare di avere problemi vari, siamo certi che per alcune cose direte, ma io l’ho sempre fatto, davvero è pericoloso? Non ci perdiamo in troppe parole e scopriamo tutto insieme. Come sappiamo laè la stanza che c’è in casa dove ci vogliamopiù cose e cerchiamo ...

dehilands : RT @peppe_nds: mentre cerco di non mandare a fuoco la cucina tenetemi compagnia fav e vi scrivo?? rt vi assegno una canzoncina random ?? ris… - XrobertaX_ : ma stasera queste due riusciranno a non dare fuoco alla cucina? #solearmy - zaheerands : RT @peppe_nds: mentre cerco di non mandare a fuoco la cucina tenetemi compagnia fav e vi scrivo?? rt vi assegno una canzoncina random ?? ris… - ex_hausted_ : Wilma:'No ma il vino da cucina è cattivo,non si può bere' Ma colleghiamoci con Tommaso e i boys che si scolavano i… - ros_916 : @kikiejiji Ognuno cucina come vuole certo, però il sugo di pomodoro semplice senza manco il basilico...non sa de niente -