Come usare il cacciavite Cercafase

? Ecco i passi che devi seguire per utilizzare il Cercafase senza farti male, perchè con la corrente non si scherza.All'interno del cacciavite Cercafase non vi è altro che una piccola lampadina, capace di accendersi con correnti bassissime (innocue per il corpo umano) e una resistenza di limitazione. Il funzionamento è molto semplice: con la punta del cacciavite si tocca il conduttore o l'alveolo della presa da esaminare tenendo il pollice sul contatto posteriore dell'impugnatura; se nel cavo passa corrente (cioè c'è la fase) la piccola lampadina collocata all'interno dell'impugnatura trasparente si accende. In realtà, il funzionamento di questo piccolo strumento è un pò più complesso e solo per chiarezza espositiva si sono ...

