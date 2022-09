Allegri disperato: due titolari danno forfait, hanno fatto crack (Di martedì 27 settembre 2022) Continua a piovere sul bagnato in casa Juventus; Allegri, infatti, sembra dover rinunciare a due titolari di altissimo livello. La prima parte di stagione non ha dato le risposte sperate; la Juventus è indietro sia in campionato sia in Champions League dove, dopo due sconfitte consecutive, serve cambiare marcia per non rischiare di abbandonare l’Europa con larghissimo anticipo. Le cose che non funzionano sono tante e i bianconeri devono assolutamente trovare delle soluzioni per dare la sterzata decisiva; i problemi, però, sembrano non finire mai con Allegri disperato a causa di due titolari. Cerchiamo di capire di chi stiamo parlando. AnsafotoParedes e Di Maria potrebbero non essere a disposizione di Allegri; il problema, per il tecnico e i tifosi bianconeri, rischia di manifestarsi il ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 27 settembre 2022) Continua a piovere sul bagnato in casa Juventus;, infatti, sembra dover rinunciare a duedi altissimo livello. La prima parte di stagione non ha dato le risposte sperate; la Juventus è indietro sia in campionato sia in Champions League dove, dopo due sconfitte consecutive, serve cambiare marcia per non rischiare di abbandonare l’Europa con larghissimo anticipo. Le cose che non funzionano sono tante e i bianconeri devono assolutamente trovare delle soluzioni per dare la sterzata decisiva; i problemi, però, sembrano non finire mai cona causa di due. Cerchiamo di capire di chi stiamo parlando. AnsafotoParedes e Di Maria potrebbero non essere a disposizione di; il problema, per il tecnico e i tifosi bianconeri, rischia di manifestarsi il ...

