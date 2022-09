Ue | Lagarde | “Prospettive economiche si fanno più fosche”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Le conseguenze” della guerra in Ucraina “per l’area euro hanno continuato a farsi sentire dal nostro ultimo incontro in giugno e lesipiù”. Lo dice la presidente della Bce Christine, in audizione a Bruxelles alla commissione Econ del Parlamento Europeo. “Ci aspettiamo che l’attività rallenti in modo consistente nei prossimi trimestri”, aggiunge, a causa di una serie di motivi: “L’inflazione sta facendo diminuire la spesa e la produzione nell’economia. La forte domanda per i servizi che è arrivata con la riapertura dell’economia sta perdendo spinta. La debolezza della domanda globale e le condizioni in peggioramento per il commercio vogliono dire meno sostegno per l’economia dell’Eurozona. E l’incertezza resta elevata, come viene riflesso alla ...