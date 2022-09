Tutti gli uomini del Papa per non isolare definitivamente Putin (Di lunedì 26 settembre 2022) L'incontro all'Onu tra Sergej Lavrov e il cardinale Pietro Parolin conferma la linea di Francesco di non chiudere con Mosca, provare a lasciare sempre aperto un canale di dialogo Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 settembre 2022) L'incontro all'Onu tra Sergej Lavrov e il cardinale Pietro Parolin conferma la linea di Francesco di non chiudere con Mosca, provare a lasciare sempre aperto un canale di dialogo

