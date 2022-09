Stefania vince il derby dei Craxi

toscana24_ : #elezioni2022 Senato Firenze, definitivo: vince Cucchi Ilaria Cucchi, (centrosinistra), vince nel collegio uninomi… - VivMilanoFSL : RT @TgrRaiLiguria: Elezioni Politiche 2022, i verdetti dell'alba - Senato, nel Collegio uninominale LIGURIA - U02 (La Spezia) vince Stefani… - TgrRai : RT @TgrRaiLiguria: Elezioni Politiche 2022, i verdetti dell'alba - Senato, nel Collegio uninominale LIGURIA - U02 (La Spezia) vince Stefani… - TgrRaiLiguria : Elezioni Politiche 2022, i verdetti dell'alba - Senato, nel Collegio uninominale LIGURIA - U02 (La Spezia) vince St… - Ariel48536344 : RT @GianniMagini: @Stefani98879898 Grazie Stefania!!! Quello che commuove ed emoziona è abbracciare attivisti in carne ed ossa, e perdersi… -

Agenzia ANSA

...Saccardi (Azione Iv) che si attestava intorno al 13%. La campagna elettorale si è giocata ... Marta Fascinaa Marsala (dove non è mai andata) Marta Fascina, la compagna dell'ex premier ......59 LEGA PER SALVINI PREMIER 18.123 6,20 NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 3.310 1,13 CHIAZZESE GIUSEPPE 79.736 26,70 MOVIMENTO 5 STELLE MOVIMENTO 5 STELLE 78.223 26,75 MARASCIA49. Elezioni: non rieletto a Napoli Luigi Di Maio, Biancofiore vince il testa a testa a Rovereto Il leader di Forza Italia nel collegio uninominale al 50,32%. Di Maio nel quartiere napoletano dove si è presentato quasi doppiato dall'ex ...Candidata del centrosinistra vince con 208.974 voti pari al 40,08%. «Momenti terribili quando sentii Alfano parlare di mio fratello, ero in Senato. Ora torno da eletta» ...