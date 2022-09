Sandra Lonardo sconfitta in casa | anche a Ceppaloni è Rubano il più votato

(Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano ad arrivare brutte notizie per. Dopo lanella città capoluogo, infatti, la senatrice uscente è perdentenella “sua”. A spuntarla, manco a dirlo, è Francescoche porta a647 voti, per una percentuale del 34,49%. Solo seconda la padrona di, lady Mastella, ferma a 501 voti, oltre otto punti percentuali in meno del neodeputato. Decisivo, evidentemente, il ruolo di Claudio Cataudo, vicecommissario provinciale di Forza Italia e braccio destro di: a Cataudo il derby di. Detto pure di Benevento, cresce l’elenco delle roccaforti mastelliane andate perse: il candidato di Forza Italia ha sopravanzato la ...

Sandra Lonardo non sarà eletta, finisce oggi l'ultima campagna elettorale dei coniugi Mastella

affluenza alta laddove ci sono candidati: 61 per cento a Bucciano, dove c'è Matera, 66 per cento a Puglianello, dove c'è Rubano, 60 per cento a Ceppaloni, paese di Mastella