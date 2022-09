Pd: Cathy La Torre, 'dimissioni Letta subito' (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set (Adnkronos) - "dimissioni di Letta subito. Le chiacchiere stanno a zero. Esci in conferenza e ti dimetti. Punto @EnricoLetta". Lo scrive su Twitter l'attivista e scrittrice Cathy La Torre. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set (Adnkronos) - "di. Le chiacchiere stanno a zero. Esci in conferenza e ti dimetti. Punto @Enrico". Lo scrive su Twitter l'attivista e scrittriceLa

fattoquotidiano : Elezioni, Cathy La Torre: “La divisione in liste di uomini e donne lede la privacy dei transgender. Al seggio mi ha… - Davide : Uno davvero ci prova a resistere alla semplificazione nociva per cui un certo attivismo su Instagram è anzitutto un… - AndreaVenanzoni : Cathy La Torre fa verbalizzare il suo disappunto per le liste elettorali distinte tra uomini e donne ma sbaglia seggio e vota a Teheran - FPippato : Ma Cathy la torre ora da quale fogna è uscita? - riventheripper : RT @Davide: Uno davvero ci prova a resistere alla semplificazione nociva per cui un certo attivismo su Instagram è anzitutto un’infinita e… -