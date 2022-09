Lorenzo Sonego monarca di Metz: battuto Bublik in finale (Di lunedì 26 settembre 2022) Missione compiuta nel migliore dei modi. L’ATP 250 di Metz ha eletto il suo monarca di questa edizione: è Lorenzo Sonego, di nazionalità italiana, che è riuscito ad avere la meglio su Alexandr Bublik nell’ultimo atto del torneo transalpino. Una vittoria importante per l’azzurro, la prima nel 2022, che porta a tre le manifestazione vinte durante la sua carriera. Il ragazzo di Torino può festeggiare un piccolo record che certamente impreziosirà la sua avventura all’interno del mondo del tennis professionisti: dopo Andreas Seppi, infatti, è il secondo tennista nostrano ad aver vinto su tre superfici diverse con le affermazioni di Antalya 2019 (erba), Cagliari 2021 (terra rossa) e l’ultima di Metz su cemento. L’affermazione riporterà il piemontese in Top 50 nella graduatoria ATP. Un torneo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Missione compiuta nel migliore dei modi. L’ATP 250 diha eletto il suodi questa edizione: è, di nazionalità italiana, che è riuscito ad avere la meglio su Alexandrnell’ultimo atto del torneo transalpino. Una vittoria importante per l’azzurro, la prima nel 2022, che porta a tre le manifestazione vinte durante la sua carriera. Il ragazzo di Torino può festeggiare un piccolo record che certamente impreziosirà la sua avventura all’interno del mondo del tennis professionisti: dopo Andreas Seppi, infatti, è il secondo tennista nostrano ad aver vinto su tre superfici diverse con le affermazioni di Antalya 2019 (erba), Cagliari 2021 (terra rossa) e l’ultima disu cemento. L’affermazione riporterà il piemontese in Top 50 nella graduatoria ATP. Un torneo ...

