Grignani: «Ho una cazzo di paura di non esserci più, del perdermi, del diventare qualcos'altro»

Il Corriere della Sera intervista Gianluca Grignani. «Oggi finalmente ho capito che sono un artista, nonostante per anni abbiano fatto di tutto per farmi sembrare qualcosa d'altro». Ammette di averci messo del suo, ma aggiunge che è accaduto perché per lui avevano ritagliato un ruolo ben preciso. «L'ho fatto perché mi volevano così. Vengo fuori nel 1994 con Destinazione Paradiso e se i musicisti, quelli veri, apprezzano il mio talento, comincia subito la denigrazione dei media. Ha un bel faccino ma niente di più, dicevano di me. Sono sempre stato fuori asse: troppo bello per essere un rocker, troppo ribelle per essere un bravo musicista, troppo bizzarro per seguire le regole. Ma lei lo sa che dopo Destinazione Paradiso avevo deciso di smettere? Avevo capito che mi si chiedeva di essere un personaggio, ma io volevo fare altro. Volevo fare musica, sperimentare».

