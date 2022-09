Di Maio, Sgarbi, Cottarelli: i bocciati eccellenti delle Elezioni 2022 (Di lunedì 26 settembre 2022) Il terremoto politico delle Elezioni 2022 cambia strutturalmente il panorama politico italiano: Fratelli d’Italia trionfa e Giorgia Meloni si avvia ad essere la prima premier donna italiana, ma con qualche grana interna dovuta al flop di Berlusconi ed al crollo della Lega di Salvini, dove non si escludono colpi di scena. Resa dei conti pronta anche in casa PD, con Enrico Letta sotto accusa in vista di un prossimo congresso. Ma all’interno dei singoli colegi si contano anche diversi cadaveri (politici) eccellenti, a volte del tutto inaspettati. Di Maio fuori dal Parlamento Luigi Di Maio rischia di rimanere fuori dal Parlamento, il Ministro degli Esteri uscente è uscito sconfitto dalla battaglia a 4 nel collegio di Napoli Fuorigrotta. Ad aggiudicarsi il duello su quel ring popolato di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 settembre 2022) Il terremoto politicocambia strutturalmente il panorama politico italiano: Fratelli d’Italia trionfa e Giorgia Meloni si avvia ad essere la prima premier donna italiana, ma con qualche grana interna dovuta al flop di Berlusconi ed al crollo della Lega di Salvini, dove non si escludono colpi di scena. Resa dei conti pronta anche in casa PD, con Enrico Letta sotto accusa in vista di un prossimo congresso. Ma all’interno dei singoli colegi si contano anche diversi cadaveri (politici), a volte del tutto inaspettati. Difuori dal Parlamento Luigi Dirischia di rimanere fuori dal Parlamento, il Ministro degli Esteri uscente è uscito sconfitto dalla battaglia a 4 nel collegio di Napoli Fuorigrotta. Ad aggiudicarsi il duello su quel ring popolato di ...

sole24ore : #DiMaio sconfitto: è fuori dal #Parlamento. #Casini batte #Sgarbi, #Bonino supera #Calenda.#ElezioniPolitiche2022:… - Conc3774 : RT @dar_riee: Di Maio, Sgarbi, Paragone, Pillon non saranno eletti in Parlamento. La #Meloni ha fatto anche cose buone. #elezioni2022 #E… - 4gn353tum1c3ll1 : RT @the_highsparrow: Fuori Sgarbi, Bonino, Di Maio, Marcucci. Oh, yes. - cricusix : RT @il_misantropo: Però stamattina ci sono anche delle buone notizie. Di Maio, Sgarbi, Paragone, Pillon. Gente che finalmente non vedremo p… - Forever5Stelle : RT @the_highsparrow: Fuori Sgarbi, Bonino, Di Maio, Marcucci. Oh, yes. -