Di Maio fuori da Parlamento | “Mi rialzerò”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Impegno Civico non sarà in. Allo stesso modo, non ci sarò neanche io”. Così il ministro agli Affari Esteri uscente Luigi Di, in un post su Facebook. “Non ci sono se, ma o scuse da accampare. Abbiamo perso – ha scritto nel suo post – Gli italiani non hanno considerato abbastanza maturo e valido il nostro progetto politico. E su questo la nostra comunità dovrà aprire una riflessione. Negli ultimi mesi, insieme a straordinari amici di percorso, abbiamo deciso di metterci in gioco, di proporre agli italiani un progetto politico nuovo, da far conoscere in pochissimo tempo. Il risultato non è stato quello che ci aspettavamo. Impegno Civico non sarà in. Allo stesso modo, non ci sarò neanche io”. “Stanotte mi sono congratulato con Sergio Costa per la sue elezione nel collegio di Napoli – ...