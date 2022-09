Ciro Immobile non sale sull'aereo: un grosso guaio per Mancini (Di lunedì 26 settembre 2022) Il caso-Immobile dimostra due cose. La prima è che l'Italia fatica a guardare oltre l'attaccante della Lazio. È il secondo indizio dopo che lo stesso Ciro ha ammesso di aver pensato al ritiro dall'azzurro ma di aver poi cambiato idea su richiesta di Roberto Mancini. Il quale, ogni volta che può, ricorda la desolazione del parco attaccanti italiano dietro a Immobile, giustificando così la convocazione e l'insistenza su quest'ultimo. Un'insistenza che ha creato un caso diplomatico alla vigilia di Ungheria-Italia. E si arriva alla seconda cosa: durante l'anno, la Nazionale ha poco potere sui giocatori che convoca. E pare averne sempre meno. Immobile, dopo essersi allenato a parte in questi giorni a Coverciano, si è infatti recato a Milano per eseguire accertamenti medici che avrebbero dato esito ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Il caso-dimostra due cose. La prima è che l'Italia fatica a guardare oltre l'attaccante della Lazio. È il secondo indizio dopo che lo stessoha ammesso di aver pensato al ritiro dall'azzurro ma di aver poi cambiato idea su richiesta di Roberto. Il quale, ogni volta che può, ricorda la desolazione del parco attaccanti italiano dietro a, giustificando così la convocazione e l'insistenza su quest'ultimo. Un'insistenza che ha creato un caso diplomatico alla vigilia di Ungheria-Italia. E si arriva alla seconda cosa: durante l'anno, la Nazionale ha poco potere sui giocatori che convoca. E pare averne sempre meno., dopo essersi allenato a parte in questi giorni a Coverciano, si è infatti recato a Milano per eseguire accertamenti medici che avrebbero dato esito ...

Azzurri : #Nazionale ???? ?? Ciro #Immobile: “Questa maglia rappresenta tutto, finché ci sarà bisogno di me resterò a disposiz… - SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE Ciro #Immobile non giocherà contro l'Inghilterra Lieve edema per l'attaccante, al suo posto… - Martina32351585 : RT @walacismo: Sapete cosa hanno in comune il Movimento 5 Stelle e Ciro Immobile? Raggiungono sempre la doppia cifra ma continuano a far ca… - madgiu : @Lazio_Land Le stronzate… - jtwmberlake : RT @footballers_px: Ciro Immobile -