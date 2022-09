Saman | il racconto del cugino | È stata uccisa con una corda e gettata nel Po

(Di domenica 25 settembre 2022) Nuovi particolari emergono sull’omicidio di, la ragazza pakistana scomparsa senza lasciare traccia il 30 aprile 2021. Secondo ilche uno degli indagati, Ikram Ijaz,della vittima, avrebbe fatto a un detenuto,sarebbetenuta ferma dai cugini così da permettere allo zio Danish Hasnain di strangolarla con unamentre la madre, Nazia Shaheen, in preda a una crisi di pianto, veniva allontanata dal marito, Shabbar Abbas. In tutto questo ci sarebbe anche il contributo di un uomo misterioso che avrebbe aiutato a finire la giovane, a infilare il corpo in un sacco, a caricarlo su una bici e poi, dopo averlo fatto a pezzi, a gettarlo nel Po. Secondo la polizia giudiziaria e i carabinieri di Reggio Emilia, che hanno sentito quanto riportato dal detenuto, le ...

Gli investigatori stanno verificando ilche avrebbe fatto in cella il cugino indagato ad un altro detenuto. La ragazza sarebbe stata uccisa con una corda e gettata nel Po. Sarebbe coinvolta anche una persona non appartenente all'... Si erano conosciuti su TikTok nell'agosto del 202. Poco più che ventenne lui, 18 anni lei. Il rifiuto del matrimonio combinato, la fuga, il rientro ... Saman Abbas, 18enne residente a Novellara, è scomparsa il 30 aprile 2021, il papà intercettato in Pakistan: 'Ho ucciso mia figlia' ...