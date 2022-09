Riccardo Guarnieri già dimentica Ida | la nuova ‘fiamma’ è giovanissima

Leggi su altranotizia

(Di domenica 25 settembre 2022)ha giàto Ida ed è pronto per presentare così la suae giovane ‘fidanzata’. Vi ricordate die Ida Platano? Li abbiamo lasciati nel bel mezzo di profonde tensioni, per quanto non siano mancati momenti di tenerezza e avvicinamenti più romantici ma sempre e comunque in rotta di collisione. Fino a giungere a quella brutta litigata in cui lui le ha apertamente confessato di non essere più innamorato come prima.e Ida Platano – Altranotizia.itDurante la pausa estiva, ci si è chiesti se mai li avremmo ritrovati a Uomini e Donne e così è stato. Hanno ripreso esattamente il medesimo punto da dove si sono previamente interrotti, proseguendo con le accuse reciproche fino ...