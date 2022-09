Nick Luciani ha un grande amico | Si assomigliano?

Leggi su newstv

(Di domenica 25 settembre 2022)e il suoche prima d’ora verosimilmente non aveva mai veramente mostrato. Si? Intanto, scopriamo di chi si tratta.. Un nome che, soprattutto per chi ha vissuto gli ultimi anni del 20° secolo, è davvero impossibile da non associare al noto gruppo italiano I cugini di campagna.(Web source)Nato a Roma il 2 giugno 1970 e appassionato di musica fin da bambino, è sicuramente una figura di spicco all’interno del panorama artistico italiano. E proprio per questo, adesso lo conosceremo meglio.: carriera e vita privata dell’artista italianosi fonde a I cugini di campagna nel 1994 quando ...