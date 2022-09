MotoGP GP Giappone 2022, Bastianini: “Non ho fatto niente di speciale” (Di domenica 25 settembre 2022) “Ero abbastanza contento della scelta della gomma, purtroppo non sono riuscito a fare dei grandi sorpassi. Il mio punto forte, ovvero la staccata, oggi non è stato possibile da concretizzare. Non ho fatto niente di speciale oggi. Bagnaia stacca molto forte ed è decisivo sul tratto finale, mentre Quartararo ha molta velocità”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Enea Bastianini, pilota del Team Gresini, dopo il nono posto nel Gran Premio del Giappone di MotoGP. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) “Ero abbastanza contento della scelta della gomma, purtroppo non sono riuscito a fare dei grandi sorpassi. Il mio punto forte, ovvero la staccata, oggi non è stato possibile da concretizzare. Non hodioggi. Bagnaia stacca molto forte ed è decisivo sul tratto finale, mentre Quartararo ha molta velocità”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Enea, pilota del Team Gresini, dopo il nono posto nel Gran Premio deldi. SportFace.

