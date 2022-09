Inter, Gazzetta: “Lautaro vola, ma senza Romelu” (Di domenica 25 settembre 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta la squadra Inter vede i suoi bomber dare il grande passo nelle nazionali. “Due volti Nella passeggiata al Sun Life Stadium di Miami contro l’Honduras, prima delle ultime due amichevoli pre-Qatar, l’Argentina ne ha fatti tre: proprio Lautaro ha aperto la via, poi la doppietta di Messi che è arrivato a quota 88 centri in patria. L’Interista non si arrampica ancora a quei livelli, ma nel 2022 nessuno segna in Albiceleste come Martinez: quest’ultima rete contro la nazionale centramericana ha permesso a Lautaro di migliorare il proprio record di gare consecutive a segno. Ora la striscia è arrivata a quattro partite e il totale fa 21 centri in appena 39 partite”. “Si viaggia alla media di una rete ogni 121’ e, tra i giganti ... Leggi su seriea24 (Di domenica 25 settembre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadravede i suoi bomber dare il grande passo nelle nazionali. “Due volti Nella passeggiata al Sun Life Stadium di Miami contro l’Honduras, prima delle ultime due amichevoli pre-Qatar, l’Argentina ne ha fatti tre: proprioha aperto la via, poi la doppietta di Messi che è arrivato a quota 88 centri in patria. L’ista non si arrampica ancora a quei livelli, ma nel 2022 nessuno segna in Albiceleste come Martinez: quest’ultima rete contro la nazionale centramericana ha permesso adi migliorare il proprio record di gare consecutive a segno. Ora la striscia è arrivata a quattro partite e il totale fa 21 centri in appena 39 partite”. “Si viaggia alla media di una rete ogni 121’ e, tra i giganti ...

Gazzetta_it : Inter-Skriniar, stallo totale per il rinnovo. E il Psg parte di nuovo all’assalto: i retroscena #calciomercato - Gazzetta_it : #Inter, #Dumfries suona la carica: 'Vogliamo vincere lo scudetto' - Gazzetta_it : L'Inter trema per #Brozovic: attesi gli esami, rischia un mese di stop - 10Innamorato : RT @fcin1908it: Stallo totale sul rinnovo di #Skriniar, non c'è ottimismo in casa #Inter. Il #Psg tornerà alla carica a gennaio ma l'offert… - bakayokobestEU : RT @fcin1908it: Stallo totale sul rinnovo di #Skriniar, non c'è ottimismo in casa #Inter. Il #Psg tornerà alla carica a gennaio ma l'offert… -