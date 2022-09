Infortunio Casale, grana per la Lazio: quali partite dovrà saltare (Di domenica 25 settembre 2022) Infortunio Casale: grana per la Lazio. Ecco quali partite dovrà saltare il difensore a causa dei suoi problemi La notizia dell’Infortunio occorso a Casale ha squarciato il tranquillo sabato pomeriggio della Lazio. La lesione agli adduttori terrà fuori il centrale per quasi 20 giorni riducendo ulteriormente le scelte a Sarri in difesa. Salterà più di una partita, non solo quella con lo Spezia. Va considerato fuori (almeno) anche nella trasferta europea contro lo Sturm Graz e nella successiva gara fuori casa con la Fiorentina. La Lazio, la settimana dopo, affronterà di nuovo gli austriaci e poi ospiterà all’Olimpico l’Udinese. Si spera di riaverlo quindi a disposizione per il match ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022)per la. Eccoil difensore a causa dei suoi problemi La notizia dell’occorso aha squarciato il tranquillo sabato pomeriggio della. La lesione agli adduttori terrà fuori il centrale per quasi 20 giorni riducendo ulteriormente le scelte a Sarri in difesa. Salterà più di una partita, non solo quella con lo Spezia. Va considerato fuori (almeno) anche nella trasferta europea contro lo Sturm Graz e nella successiva gara fuori casa con la Fiorentina. La, la settimana dopo, affronterà di nuovo gli austriaci e poi ospiterà all’Olimpico l’Udinese. Si spera di riaverlo quindi a disposizione per il match ...

