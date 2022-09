Brigitte Nielsen | ex moglie di Sylvester Stallone | “Era terribile a letto”

CogliaWho : @il_Maggiore Eh ma il marketing Magari danno un gonfiata anche a Brigitte Nielsen - casini_alberto : Brigitte Nielsen e la sua Segretaria non sono più state le stesse dopo avermi conosciuto a Formentera la Isla Binit… -

Harper's Bazaar Italia

Nel 1985 l'incontro con. Non tutti sanno che la coppia, conosciutasi nell'estate dello stesso anno, è convolata a nozze pochi mesi più tardi, il 15 dicembre. Nozze quasi lampo, ...In seconde nozze aveva sposato invece la modella ed attrice danese. Molto attivo sul suo profilo Instagram, non sono rari gli scatti che lo ritraggono insieme alla consorte ed a sua ... Il vestito da sposa Brigitte Nielsen al matrimonio con Sylvester Stallone Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Un look accattivante, definito da spalle voluminose e completato da un copricapo di perline. La stampa all'epoca gli diede il soprannome di "Beefcake e Cheesecake", un modo di dire che descrive la don ...