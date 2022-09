Amadeus, "veramente...". Cala il gelo in studio ai Soliti ignoti (Di domenica 25 settembre 2022) Una gaffe di Amadeus fa sorridere i telespettatori de I Soliti ignoti, fortunatissimo game-show di Rai1 che ha lanciato sabato la prima serata di Arena Suzuki 60 70 80 e 90, super-spettacolo musicale condotto dall'Arena di Verona dallo stesso Amadeus. Prima di dedicarsi alle platee kolossal stile Festival di Sanremo, il popolarissimo Ama ha divertito e si è divertito nello studio, decisamente più intimo, del suo quiz, alle prese con due concorrenti. Mentre tentavano di dare una risposta cercando un accordo, Ama è intervenuto come suo solito: "Jessica tanto per cambiare non è d'accordo", ha sottolineato notando la perplessità di una delle due ragazze. Piccolo particolare: la concorrente scettica non si chiama Jessica, ma Ester, e il presentatore padrone di casa ha sbagliato nome. “Probabilmente Jessica ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Una gaffe difa sorridere i telespettatori de I, fortunatissimo game-show di Rai1 che ha lanciato sabato la prima serata di Arena Suzuki 60 70 80 e 90, super-spettacolo musicale condotto dall'Arena di Verona dallo stesso. Prima di dedicarsi alle platee kolossal stile Festival di Sanremo, il popolarissimo Ama ha divertito e si è divertito nello, decisamente più intimo, del suo quiz, alle prese con due concorrenti. Mentre tentavano di dare una risposta cercando un accordo, Ama è intervenuto come suo solito: "Jessica tanto per cambiare non è d'accordo", ha sottolineato notando la perplessità di una delle due ragazze. Piccolo particolare: la concorrente scettica non si chiama Jessica, ma Ester, e il presentatore padrone di casa ha sbagliato nome. “Probabilmente Jessica ...

