AEW: La House of Black perde un altro pezzo, addio anche per Buddy Matthews (Di domenica 25 settembre 2022) Durante l’ultimo evento della Fight Life Pro Wrestling, Buddy Matthews ha fatto un promo post-match, lasciando intendere che anche lui potrebbe avere deciso di lasciare la AEW. Già da tempo sembrava che l’ex Murphy della WWE si fosse stancato della sua gestione in AEW e che fosse intenzionato a lasciare. “Lo apprezzo molto. Purtroppo, stasera, sarò portatore di una notizia spiacevole. Come tutti sanno, la House of Black ha avuto dei problemi ultimamente. Come tutti i membri della ‘Casa’, parlo a nome di tutti, vogliamo ringraziarvi. Purtroppo, io, come altri membri, ho bisogno di allontanarmi per un po’. Ho bisogno di ricalibrarmi. Ho bisogno di capire alcune cose. Come disse una volta mio fratello Malakai, questo non è un addio, ma un arrivederci”. Non è chiaro se ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 25 settembre 2022) Durante l’ultimo evento della Fight Life Pro Wrestling,ha fatto un promo post-match, lasciando intendere chelui potrebbe avere deciso di lasciare la AEW. Già da tempo sembrava che l’ex Murphy della WWE si fosse stancato della sua gestione in AEW e che fosse intenzionato a lasciare. “Lo apprezzo molto. Purtroppo, stasera, sarò portatore di una notizia spiacevole. Come tutti sanno, laofha avuto dei problemi ultimamente. Come tutti i membri della ‘Casa’, parlo a nome di tutti, vogliamo ringraziarvi. Purtroppo, io, come altri membri, ho bisogno di allontanarmi per un po’. Ho bisogno di ricalibrarmi. Ho bisogno di capire alcune cose. Come disse una volta mio fratello Malakai, questo non è un, ma un arrivederci”. Non è chiaro se ...

Zona_Wrestling : AEW: La House of Black perde un altro pezzo, addio anche per Buddy Matthews - TSOWrestling : Chi sarà il nuovo leader della House of Black? Chi pensate sia adatto? #TSOS // #TSOW #TSOW // #TSOS -