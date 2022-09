A che ora sapremo (forse) chi ha vinto le elezioni (Di domenica 25 settembre 2022) L’attesa è conclusa. Oggi, domenica 25 settembre, i seggi sono aperti per il voto delle elezioni politiche dalle ore 7 alle 23. Sono chiamati al voto oltre 50 milioni italiani aventi diritto – sia in patria che all’estero. Sempre oggi, solo in Sicilia, si voterà per scegliere anche il presidente della Regione. Per farsi una prima idea di chi sarà il vincitore si dovrà però aspettare almeno le 23 quando, con la chiusura delle urne, inizierà lo scrutinio (prima dei voti per il Senato e poi delle schede per la Camera) e soprattutto saranno diffusi i primi exit poll e instant poll che popoleranno le trasmissioni televisive. La Rai si avvarrà degli exit poll di Consorzio Opinio Italia, mentre SkyTg24 presenterà gli Instant Poll (cioè analisi condotte non all’uscita dai seggi, ma in via telefonica) di Quorum/Youtrend. Su La7 saranno utilizzati i dati Swg. Mediaset si ... Leggi su linkiesta (Di domenica 25 settembre 2022) L’attesa è conclusa. Oggi, domenica 25 settembre, i seggi sono aperti per il voto dellepolitiche dalle ore 7 alle 23. Sono chiamati al voto oltre 50 milioni italiani aventi diritto – sia in patria che all’estero. Sempre oggi, solo in Sicilia, si voterà per scegliere anche il presidente della Regione. Per farsi una prima idea di chi sarà il vincitore si dovrà però aspettare almeno le 23 quando, con la chiusura delle urne, inizierà lo scrutinio (prima dei voti per il Senato e poi delle schede per la Camera) e soprattutto saranno diffusi i primi exit poll e instant poll che popoleranno le trasmissioni televisive. La Rai si avvarrà degli exit poll di Consorzio Opinio Italia, mentre SkyTg24 presenterà gli Instant Poll (cioè analisi condotte non all’uscita dai seggi, ma in via telefonica) di Quorum/Youtrend. Su La7 saranno utilizzati i dati Swg. Mediaset si ...

