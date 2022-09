Versi e note dall’Italia a El Jem in Tunisia per ‘Fortissimo Festival’ (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Nell’anfiteatro romano di El Jem in Tunisia, il più grande del mondo classico dopo il Colosseo di Roma, risuonano Versi e note italianissimi: sono le poesie scritte da Pier Paolo Pasolini e le colonne sonore composte da Ennio Morricone, per un triplice connubio fra musica, cinema e teatro. E’ il piatto forte del ‘Fortissimo Festival’ quello andato in scena ieri sera nella cittadina dell’entroterra tunisino non distante dal deserto, in pieno Sahel. A interpretare i brani di Pier Paolo Pasolini sono stati Gabriele Lavia e Federica Di Martino, coppia sul palcoscenico e nella vita: l’esordio è con ‘Parole di figlio’ che sarà anche il titolo del recital che Lavia sta preparando, come ha annunciato lo stesso attore e regista nella conferenza che a Mahdia, questa volta sulla costa tunisina, ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Nell’anfiteatro romano di El Jem in, il più grande del mondo classico dopo il Colosseo di Roma, risuonanoitalianissimi: sono le poesie scritte da Pier Paolo Pasolini e le colonne sonore composte da Ennio Morricone, per un triplice connubio fra musica, cinema e teatro. E’ il piatto forte delquello andato in scena ieri sera nella cittadina dell’entroterra tunisino non distante dal deserto, in pieno Sahel. A interpretare i brani di Pier Paolo Pasolini sono stati Gabriele Lavia e Federica Di Martino, coppia sul palcoscenico e nella vita: l’esordio è con ‘Parole di figlio’ che sarà anche il titolo del recital che Lavia sta preparando, come ha annunciato lo stesso attore e regista nella conferenza che a Mahdia, questa volta sulla costa tunisina, ha ...

