Sei magnifici italiani tra i migliori under 21 d'Europa (Di sabato 24 settembre 2022) Quanti modi conoscete di vincere 0-1 uno scontro diretto in trasferta? All'apparenza, l'Atalanta ha scelto quello più classico e squisitamente "italiano": una partita di sofferenza a tratti dominata dalla Roma che ha calciato 21 volte verso la porta senza mai segnare, mentre alla Dea è bastato un solo tiro nello specchio per portare a casa i tre punti. Sì, ma non solo. In spregio a ogni retorica sul corto muso, per mantenersi prima in classifica l'Atalanta ha sposato la tradizione con la più squillante modernità: ha mandato in gol un ragazzo bresciano di 18 anni (Giorgio Scalvini) a cui ha passato la palla un ragazzo danese di 19 anni (Rasmus Hojlund), il primo gol della storia della Serie A segnato da un classe 2003 su assist di un altro classe 2003. Scalvini e Hojlund li ritroviamo tutti e due nella lista dei 40 candidati al Golden Boy, il riconoscimento riservato al miglior ...

