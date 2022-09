LIVE MotoGP | GP Giappone 2022 in DIRETTA | si comincia alle 9 10! Obiettivo Q2 per Bastianini

(Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.05 Nuovo aggiornamento: il Q1 comincerà tra cinque minuti! Nel frattempo ha rito a piovere, pur con minor intensità rispetto ad un paio di ore fa. 9.00 Posticipato l’inizio delle qualifiche. La Safety Car sta girando per valutare le condizioni della pista. 8.57 Ricordiamo i migliori tempi della FP2, unica sessione bagnata del weekend per la: 1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’55.232 8 16 301.6 2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’55.376 10 19 0.144 0.144 304.2 3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’55.387 14 15 0.155 0.011 302.5 4 88 Miguel OIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’55.428 16 18 0.196 0.041 295.0 5 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’55.630 9 18 0.398 0.202 302.56 21 Franco ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #JapaneseGP #MotegiGP #Motegi #Motorionline Livetiming e commento dal circuito di Motegi - https:/… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2022 #JapaneseGP #MotegiGP #Motegi #Motorionline Livetiming e commento dal circuito di Motegi - - zazoomblog : DIRETTA MotoGP GP Motegi 2022 LIVE: tra poco si comincia con il Q1 a seguire la lotta per la pole - #DIRETTA… - jessicateo_58 : Live timing e commento dal circuito di Motegi #MotoGP #JapaneseGP Motorionline - zazoomblog : DIRETTA MotoGP GP Motegi 2022 LIVE: continua a piovere qualifiche a rischio rinvio o cancellazione - #DIRETTA… -

Domani il GP del Giappone alle 8 èsu Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su Now Moto2, i risultati delle qualifiche: pole di Canet 1 A. CANET 2:04.939 2 J. DIXON +0.730 ...Tornando alla, uno sguardo alla classifica combinata di PL1 e PL2 (che coincide con la PL1): Top10: 1. Miller, 2. Bagnaia, 3. Quartararo, 4. Aleix Espargarò, 5. Marini, 6. Marc Marquez, 7. Pol ...I piloti scenderanno in pista per la griglia di partenza nel Gran Premio del Giappone con appena due sessioni alle spalle ...L'ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone di MotoGP è stata cancellata a causa del maltempo che ha colpito Motegi, anche se al momento restano previste le qualifiche.