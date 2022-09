LIVE – Berrettini-Auger Aliassime 0-1, Laver Cup 2022: RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 24 settembre 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Berrettini contro Auger-Aliassime nel secondo singolare della seconda giornata di Laver Cup 2022. L’azzurro aprirà le danze a poche ore di distanza dalla meravigliosa festa di addio che ha visto protagonista Roger Federer sul campo dell’O2 Arena. E’ il secondo singolare della sua carriera in Laver Cup, e così come nel primo, sarà il canadese Felix Auger-Aliassime il suo avversario odierno. COME SEGUIRLA IN TV IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA E COPERTURA TV FORMAT E REGOLAMENTO I PARTECIPANTI Berrettini-Auger Aliassime *0-1 PRIMO SET – Con un doppio fallo, ma il canadese apre il match tenendo il ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Ile latestuale dicontronel secondo singolare della seconda giornata diCup. L’azzurro aprirà le danze a poche ore di distanza dalla meravigliosa festa di addio che ha visto protagonista Roger Federer sul campo dell’O2 Arena. E’ il secondo singolare della sua carriera inCup, e così come nel primo, sarà il canadese Felixil suo avversario odierno. COME SEGUIRLA IN TV IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA E COPERTURA TV FORMAT E REGOLAMENTO I PARTECIPANTI*0-1 PRIMO SET – Con un doppio fallo, ma il canadese apre il match tenendo il ...

Eurosport_IT : Grande sorpresa nel Day 2 della #LaverCup ?? Doppio incontro per il nostro Matteo #Berrettini: prima in singolare co… - partidosonline5 : Berrettini vs Auger Aliassime en directo HD (Enlaces Eurosport ????) Berrettini vs Auger Aliassime live in HD - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis Tutto pronto per il debutto di #Berrettini in #LaverCup contro #AugerAliassime e per la… - GTSOCCERLive1 : Berrettini vs Auger Aliassime/ Live streaming Matteo #Berrettini #AugerAliassime | #LaverCup 2022 - zazoomblog : LIVE Berrettini-Auger-Aliassime Laver Cup 2022 in DIRETTA: il romano debutta al posto di Federer! - #Berrettini-Au… -