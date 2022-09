«L’Europa deve preoccuparsi?», l’articolo dell’Economist su Giorgia Meloni (Di sabato 24 settembre 2022) Roma, 24 set – Uno dei mantra di questa campagna elettorale sono state le preoccupazioni non richieste della stampa internazionale su un possibile governo Meloni. Interferenze più o meno abusive che, se non proprio in malafede, sono spesso sembrate superficiali. Questa volta è caso dell’Economist che ha pubblicato un articolo sul possibile pericolo per L’Europa rappresentato da Fratelli d’Italia. L’analisi dell’Economist sul voto italiano Dopo l’ineffabile delirio del settimanale tedesco Stern, il quale aveva messo in copertina proprio Giorgia Meloni, arrivando a definirla «La donna più pericolosa d’Europa», è il turno dell’Economist. Va detto che la storica testata liberal britannica è decisamente più sobria rispetto alla sua controparte tedesca. A corredare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 24 settembre 2022) Roma, 24 set – Uno dei mantra di questa campagna elettorale sono state le preoccupazioni non richieste della stampa internazionale su un possibile governo. Interferenze più o meno abusive che, se non proprio in malafede, sono spesso sembrate superficiali. Questa volta è casoche ha pubblicato un articolo sul possibile pericolo perrappresentato da Fratelli d’Italia. L’analisisul voto italiano Dopo l’ineffabile delirio del settimanale tedesco Stern, il quale aveva messo in copertina proprio, arrivando a definirla «La donna più pericolosa d’Europa», è il turno. Va detto che la storica testata liberal britannica è decisamente più sobria rispetto alla sua controparte tedesca. A corredare ...

