Faida senza fine tra Adani e Allegri. “Non capisce niente”, umiliazione pubblica | GUARDA (Di sabato 24 settembre 2022) La Juventus di Massimiliano Allegri è in enorme difficoltà in questo avvio del campionato di Serie A e Lele Adani ci va giù durissimo nei confronti del tecnico bianconero. Tra i due non scorre affatto buon sangue da diversi anni a causa di una lite andata in scena durante un'intervista in un post-partita del 2019 e ormai i siparietti e le battute sulla Faida si sprecano. L'ultimo caso è quello andato in scena tra alcuni tifosi di calcio presenti al Festival Dello Sport per un match-esibizione di padel e l'ex difensore dell'Inter, al momento opinionista per la Rai. A margine dell'evento uno spettatore gli chiede: “Che ne sa Allegri del padel” e Adani non è riuscito a trattenersi, sparando a zero sul “nemico” sportivo: “Allegri non sa niente di padel, di ippica, di ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 settembre 2022) La Juventus di Massimilianoè in enorme difficoltà in questo avvio del campionato di Serie A e Leleci va giù durissimo nei confronti del tecnico bianconero. Tra i due non scorre affatto buon sangue da diversi anni a causa di una lite andata in scena durante un'intervista in un post-partita del 2019 e ormai i siparietti e le battute sullasi sprecano. L'ultimo caso è quello andato in scena tra alcuni tifosi di calcio presenti al Festival Dello Sport per un match-esibizione di padel e l'ex difensore dell'Inter, al momento opinionista per la Rai. A margine dell'evento uno spettatore gli chiede: “Che ne sadel padel” enon è riuscito a trattenersi, sparando a zero sul “nemico” sportivo: “non sadi padel, di ippica, di ...

BiagioFerrara97 : @1897jjj A me piace come co-telecronista ma da opinionista è un dito in culo. Va avanti solo per la faida con alleg… - palermo24h : La faida per un trattore, carabiniere in aula: “Segnalarono incidente ma c’era un cadavere con ferite di arma da fu… - _mari__c : Oggi leggo delle cose assurde. Prima delle critiche, prive di fondamento, sulle relazioni dei piloti (di cui nessun… - emilianopicco : @Dulafive Ha medie da 6/7 mi piace a post, tranne quando da re del disagio azzecca il post polemico del mese dove t… - OLaBorsaOLaVita : @F1Carcarla 'I' senza dubbio. Ma la faida vera si aprirebbe su 'Philadelphia'... -