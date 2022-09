Allarme Juve, perso oltre mezzo miliardo in tre anni (Di sabato 24 settembre 2022) Il bilancio per la stagione 2021/22, approvato ieri dal CdA bianconero, ha fatto scattare l’Allarme: il trend dell’ultimo triennio preoccupa Nessuno si sarebbe mai aspettato un bilancio in positivo, questo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 24 settembre 2022) Il bilancio per la stagione 2021/22, approvato ieri dal CdA bianconero, ha fatto scattare l’: il trend dell’ultimo triennio preoccupa Nessuno si sarebbe mai aspettato un bilancio in positivo, questo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Gazzetta_it : Sedici infortuni in due mesi: è allarme in casa Juve - GIUSPEDU : RT @calciomercatoit: ??#Milan in allarme per #Maignan: sostituito in Nazionale per un problema al polpaccio - calciomercatoit : ??#Milan in allarme per #Maignan: sostituito in Nazionale per un problema al polpaccio - morganevermind : RT @senia65: La squadra è stanca, manco avessero zappato patate. 8 partite di serie A, 2 partite di Champions, 4 amichevoli (già il primo c… - ZonaBianconeri : RT @senia65: La squadra è stanca, manco avessero zappato patate. 8 partite di serie A, 2 partite di Champions, 4 amichevoli (già il primo c… -