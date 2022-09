“Voglio andare via”. Caos al GF Vip 7, la concorrente pronta già al passo d’addio (Di venerdì 23 settembre 2022) Già Caos al GF Vip 7, con una concorrente pronta a dire addio. Almeno questo è quanto è emerso in queste ore, in seguito ad alcune sue affermazioni nella Casa più spiata d’Italia. A riportare la notizia sono stati diversi utenti del social network Twitter, i quali stavano sicuramente seguendo con attenzione la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra, quando avrebbero udito queste parole inequivocabili. E a quanto pare la maggioranza del pubblico non sarebbe nemmeno tanto triste per questo eventuale abbandono. Il GF Vip 7 è iniziato da meno di una settimana, ma è già successo di tutto con polemiche, diffide e ora questa concorrente che potrebbe essere in procinto di dire addio al reality show di Alfonso Signorini. Per il conduttore si tratterebbe della prima importante defezione, anche se ovviamente potrebbe pure ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) Giàal GF Vip 7, con unaa dire addio. Almeno questo è quanto è emerso in queste ore, in seguito ad alcune sue affermazioni nella Casa più spiata d’Italia. A riportare la notizia sono stati diversi utenti del social network Twitter, i quali stavano sicuramente seguendo con attenzione la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra, quando avrebbero udito queste parole inequivocabili. E a quanto pare la maggioranza del pubblico non sarebbe nemmeno tanto triste per questo eventuale abbandono. Il GF Vip 7 è iniziato da meno di una settimana, ma è già successo di tutto con polemiche, diffide e ora questache potrebbe essere in procinto di dire addio al reality show di Alfonso Signorini. Per il conduttore si tratterebbe della prima importante defezione, anche se ovviamente potrebbe pure ...

