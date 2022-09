Violenze sessuali in Ucraina: vittime dai 4 agli 82 anni (Di venerdì 23 settembre 2022) Dai quattro agli 82 anni. Questa l’età delle vittime delle Violenze sessuali dei casi indagati dalla commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite in Ucraina. Lo ha detto al Consiglio dei diritti umani dell’Onu il presidente della commissione, Erik Mose, sottolineando che in alcuni casi i parenti sono stati costretti ad assistere alle Violenze. ”I bambini sono anche stati uccisi e feriti in attacchi indiscriminati con armi esplosive”, ha affermato Mose, riconoscendo che i militari russi sono i principali autori delle atrocità. La commissione ha dovuto affrontare due casi di maltrattamenti inflitti ai soldati russi dalle forze ucraine e “anche se pochi di numero, questi casi continuano a essere al centro della nostra attenzione”. Mose ha spiegato che durante l’indagine la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 settembre 2022) Dai quattro82. Questa l’età delledelledei casi indagati dalla commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite in. Lo ha detto al Consiglio dei diritti umani dell’Onu il presidente della commissione, Erik Mose, sottolineando che in alcuni casi i parenti sono stati costretti ad assistere alle. ”I bambini sono anche stati uccisi e feriti in attacchi indiscriminati con armi esplosive”, ha affermato Mose, riconoscendo che i militari russi sono i principali autori delle atrocità. La commissione ha dovuto affrontare due casi di maltrattamenti inflitti ai soldati russi dalle forze ucraine e “anche se pochi di numero, questi casi continuano a essere al centro della nostra attenzione”. Mose ha spiegato che durante l’indagine la ...

