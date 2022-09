Ultime Notizie – Al Salone Nautico di Genova confronto su normativa fisco e dogane (Di venerdì 23 settembre 2022) In occasione di “Nautica, fisco e dogane”, il consueto appuntamento sulla normativa fiscale e doganale al Salone Nautico di Genova, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito di imposta per il mezzogiorno si applica alle unità da diporto Nell’ambito dell’incontro è stata presentata la circolare 32/E che integra la normativa sul Bonus Sud. Andrea Maria Zucchini – Direttore centrale dogane, ha chiarito invece il tema di semplificazione per le procedure doganali a lavori di manutenzione e refit su unità da diporto extra UE, spiegando come si è arrivati a ottenere la riduzione progressiva delle garanzie fideiussorie che i cantieri devono prestare quando effettuano lavori su unità extra UE. Per arrivare all’obiettivo dell’eliminazione completa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) In occasione di “Nautica,”, il consueto appuntamento sullafiscale e doganale aldi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito di imposta per il mezzogiorno si applica alle unità da diporto Nell’ambito dell’incontro è stata presentata la circolare 32/E che integra lasul Bonus Sud. Andrea Maria Zucchini – Direttore centrale, ha chiarito invece il tema di semplificazione per le procedure doganali a lavori di manutenzione e refit su unità da diporto extra UE, spiegando come si è arrivati a ottenere la riduzione progressiva delle garanzie fideiussorie che i cantieri devono prestare quando effettuano lavori su unità extra UE. Per arrivare all’obiettivo dell’eliminazione completa ...

