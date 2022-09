Traffico Roma del 23-09-2022 ore 15:30 (Di venerdì 23 settembre 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati in studio Donatella Russo in apertura segnaliamo un incidente sulla Pontina e ci sono code dall’Eur a Mostacciano verso Pomezia sulla Pontina permangono code tra Castel Romano Trigoria e Castel di Decima verso Roma e code anche tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di Latina la causa sono i lavori trafficato il raccordo anulare nella zona Nord in carreggiata interna Ci sono code tra le uscite Cassia e Salaria nella zona sud del raccordo in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti con code a tratti a partire dall’uscita ostia-acilia sino alla Tuscolana sulla tangenziale coda e tra Tor di Quinto e la Salaria nelle due direzioni sia verso San Giovanni sia in direzione dello Stadio Olimpico attenzione infine a due incidenti con rallentamenti segnalati dalla polizia locale uno in via ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati in studio Donatella Russo in apertura segnaliamo un incidente sulla Pontina e ci sono code dall’Eur a Mostacciano verso Pomezia sulla Pontina permangono code tra Castelno Trigoria e Castel di Decima versoe code anche tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di Latina la causa sono i lavori trafficato il raccordo anulare nella zona Nord in carreggiata interna Ci sono code tra le uscite Cassia e Salaria nella zona sud del raccordo in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti con code a tratti a partire dall’uscita ostia-acilia sino alla Tuscolana sulla tangenziale coda e tra Tor di Quinto e la Salaria nelle due direzioni sia verso San Giovanni sia in direzione dello Stadio Olimpico attenzione infine a due incidenti con rallentamenti segnalati dalla polizia locale uno in via ...

TuttoSuRoma : #Roma, Fridays for Future in corteo e chiusure: caos traffico in città - LuceverdeRoma : ?? ?? #Traffico #Lavori - SS148 Pontina ?????? Code tra Raccordo Anulare e Castel di Decima > Pomezia ?????? Code tra Ca… - VAIstradeanas : 15:23 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 15:08 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - rubinorossob : @_anamorfosi_ Io vorrei avere lo sguardo rapito di un forestiero quando viene a Roma, almeno una volta. È difficile… -