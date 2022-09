Tom Hardy - sì, quel Tom Hardy - adesso è un campione di Jiu Jitsu (Di venerdì 23 settembre 2022) Tom Hardy non ha ancora un Oscar, ma ora ha vinto una medaglia d'oro al Brazilian Jiu Jitsu Open Championship 2022. L'attore 45enne, famoso per i suoi ruoli in Inception, Mad Max: Fury Road e il franchise di Venom, ha portato a casa il primo premio all'UMAC Milton Keynes Brazilian Jiu Jitsu Open il 17 settembre. Hardy ha gareggiato come «cintura blu di alto livello» nella categoria degli uomini dai 41 anni in su. Secondo il quotidiano locale Milton Keynes Citizen, Hardy ha detto a un avversario sbalordito: «Dimentica che sono io e fai quello che faresti normalmente». Ad agosto Hardy aveva vinto un altro evento di Jiu Jitsu, una competizione a Wolverhampton per l'organizzazione benefica ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 23 settembre 2022) Tomnon ha ancora un Oscar, ma ora ha vinto una medaglia d'oro al Brazilian JiuOpen Championship 2022. L'attore 45enne, famoso per i suoi ruoli in Inception, Mad Max: Fury Road e il franchise di Venom, ha portato a casa il primo premio all'UMAC Milton Keynes Brazilian JiuOpen il 17 settembre.ha gareggiato come «cintura blu di alto livello» nella categoria degli uomini dai 41 anni in su. Secondo il quotidiano locale Milton Keynes Citizen,ha detto a un avversario sbalordito: «Dimentica che sono io e failo che faresti normalmente». Ad agostoaveva vinto un altro evento di Jiu, una competizione a Wolverhampton per l'organizzazione benefica ...

