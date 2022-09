(Di venerdì 23 settembre 2022) Corriere dello Sport – . Il quotidiano focalizza l’attenzione sugli infortunati in casa Napoli in vista della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Bellaper il Napoli. Matteo Politano , che aveva lasciato subito il ritiro della Nazionale a ... Tempi non troppo diversi per il rientro di. L'attaccante nigeriano sta proseguendo il ...Una bruttaper Luciano Spalletti, che già deve fare a meno die alla ripresa dovrà affrontare il Torino e poi l'Ajax. Si tratta quindi di un problema alla caviglia per Politano, in un ...ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Tegola Osimhen, salterà anche l'Ajax: i dettagli sul rientro. Il quotidiano focalizza l'attenzione sugli infortunati in casa Napoli ...I tempi di recupero di Politano rischiano di allungarsi più del previsto con i tifosi partenopei in forte apprensione ...