Renato Zero al Circo Massimo di Roma: date, biglietti e scaletta delle canzoni (Di venerdì 23 settembre 2022) Renato Zero al Circo Massimo si esibisce con il suo show per diverse date ravvicinate a Roma. Gli spettacoli erano in programma nel 2020, poi a causa del Covid sono stati rinviati. Adesso è tutto pronto per ascoltare la musica dell’artista. Renato Zero al Circo Massimo di Roma: date e biglietti Renato Zero è pronto ad esibirsi in una serie di concerti al Circo Massimo di Roma: da 23 al 25 settembre, poi il 28, il 30 e il primo ottobre, sempre dalle 21. I biglietti dei concerti sono venduti sulla piattaforma Vivaticket. Quasi tutte le date hanno fatto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 settembre 2022)alsi esibisce con il suo show per diverseravvicinate a. Gli spettacoli erano in programma nel 2020, poi a causa del Covid sono stati rinviati. Adesso è tutto pronto per ascoltare la musica dell’artista.aldiè pronto ad esibirsi in una serie di concerti aldi: da 23 al 25 settembre, poi il 28, il 30 e il primo ottobre, sempre dalle 21. Idei concerti sono venduti sulla piattaforma Vivaticket. Quasi tutte lehanno fatto ...

fanpage : Parcheggia sulle strisce pedonali poi attraversa e inciampa sul marciapiede. Il volo di Renato Zero fa il giro del… - minimALessandro : Circo Massimo nel caos, con tutte le strade chiuse. Il problema non è del concerto di Renato Zero, ma consentire ro… - PietroLodi4 : @EnricoLetta Mi spiace, preferisco prendere posto al concerto di Renato Zero al Circo Massimo - umbertoliuzzo : RT @DonFabrizioC: Renato Zero - Il Carrozzone (1979) - Luciano79645541 : @Lori72617934 Renato Zero,un mito,io sono un Sorcino grande,b post complimenti ?? -