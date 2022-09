“Presto, correte”. Scappano dal ristorante senza pagare: clienti ripresi dalla telecamera, ma il motivo è assurdo (Di venerdì 23 settembre 2022) Un fuggi fuggi generale dal ristorante, il motivo è assurdo. Incredibile quanto avvenuto nella serata di mercoledì 21 settembre in un locale all’aperto a Boa Viagem, quartiere della movida nella zona Sud di Recife, in Brasile. Dalle telecamere di sicurezza è stato possibile visionare tutta la scena che è sembrata proprio inverosimile. Alcuni clienti stanno tranquillamente cenando nei tavoli all’aperto. Ad un certo si vedono alcune persone correre via e improvvisamente tutti i presenti, a uno a uno, si alzano e Scappano via pure loro. senza finire di mangiare, né tantomeno pagare il conto. Ma non si è trattato di qualcosa di organizzato o previsto. Nessun ‘vento’, come si suol dire, per non pagare. Piuttosto si è trattato di un grande malinteso che ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) Un fuggi fuggi generale dal, il. Incredibile quanto avvenuto nella serata di mercoledì 21 settembre in un locale all’aperto a Boa Viagem, quartiere della movida nella zona Sud di Recife, in Brasile. Dalle telecamere di sicurezza è stato possibile visionare tutta la scena che è sembrata proprio inverosimile. Alcunistanno tranquillamente cenando nei tavoli all’aperto. Ad un certo si vedono alcune persone correre via e improvvisamente tutti i presenti, a uno a uno, si alzano evia pure loro.finire di mangiare, né tantomenoil conto. Ma non si è trattato di qualcosa di organizzato o previsto. Nessun ‘vento’, come si suol dire, per non. Piuttosto si è trattato di un grande malinteso che ...

