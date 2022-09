Poliziotto abusa di una ragazza di 13 anni mentre è in servizio: arrestato (Di venerdì 23 settembre 2022) Un agente di polizia è stato arrestato e sospeso dal servizio per aver abusato di una ragazza di 13 anni durante l'orario di lavoro. Il 23enne Sheridon Edward Archer, del dipartimento di polizia di ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 settembre 2022) Un agente di polizia è statoe sospeso dalper averto di unadi 13durante l'orario di lavoro. Il 23enne Sheridon Edward Archer, del dipartimento di polizia di ...

