Partiti i referendum farsa in Ucraina. Kiev: la gente minacciata con le armi (Di venerdì 23 settembre 2022) - Proseguiranno fino a martedì 27 i referendum promossi da Mosca per l'annessione di alcune regioni separatiste del Donetsk e Lugansk. Intanto prosegue la fuga dalla Russia di molte persone, in gran ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 settembre 2022) - Proseguiranno fino a martedì 27 ipromossi da Mosca per l'annessione di alcune regioni separatiste del Donetsk e Lugansk. Intanto prosegue la fuga dalla Russia di molte persone, in gran ...

SoniaLaVera : RT @Libero_official: Kiev accusa #Mosca per i referendum 'farsa' partiti oggi: 'Gruppi armati per costringere a votare, la minaccia del lic… - Libero_official : Kiev accusa #Mosca per i referendum 'farsa' partiti oggi: 'Gruppi armati per costringere a votare, la minaccia del… - mat_nardi : Ecco cosa succede, ecco la Russia difesa apertamente o edulcorata dai diversi partiti in Italia - commdili : @reppomanuno Forse andrebbero richiesti da cittadini o partiti politici al governo secondo le regole costituzionali… - Pietro53487540 : @LoredanaMaggi_ @EnricoLetta La prerogativa di modificare la costituzione nn c'è l'anno i partiti , devono avere il… -