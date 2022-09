Meteo venerdì: correnti fresche da Est, rovesci e temperature sotto la media (Di venerdì 23 settembre 2022) Previsioni Meteo Italia LA SITUAZIONE. Un vortice di bassa pressione centrato sull’Ucraina continua a pilotare verso il Mediterraneo centrale e l’Italia correnti di aria fresca, per non dire fredda, di lontana estrazione artica. Queste correnti entrano in contatto in corrispondenza delle Isole Maggiori con aria calda e umida proveniente dal nord Africa relativa ad una bassa pressione stimolata dall’arrivo di aria calda dall’anticiclone tropicale in rimonta da ovest. La Sicilia orientale è particolarmente vulnerabile a queste situazioni ed è infatti proprio tra le province di Catania, Siracusa e Ragusa che si registrano gli apporti pluviometrici più significativi fino a 40mm con anche delle piccole e locali criticità per allagamenti nella giornata di mercoledì e fino a 18mm nelle ultime ore con un coinvolgimento anche del settore ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 23 settembre 2022) PrevisioniItalia LA SITUAZIONE. Un vortice di bassa pressione centrato sull’Ucraina continua a pilotare verso il Mediterraneo centrale e l’Italiadi aria fresca, per non dire fredda, di lontana estrazione artica. Questeentrano in contatto in corrispondenza delle Isole Maggiori con aria calda e umida proveniente dal nord Africa relativa ad una bassa pressione stimolata dall’arrivo di aria calda dall’anticiclone tropicale in rimonta da ovest. La Sicilia orientale è particolarmente vulnerabile a queste situazioni ed è infatti proprio tra le province di Catania, Siracusa e Ragusa che si registrano gli apporti pluviometrici più significativi fino a 40mm con anche delle piccole e locali criticità per allagamenti nella giornata di mercoledì e fino a 18mm nelle ultime ore con un coinvolgimento anche del settore ...

DPCgov : ll bollettino di criticità e allerta meteo-idro per venerdì #23settembre è VERDE per: ? rischio idraulico ? rischio… - DPCgov : ????#allertaARANCIONE, venerdì #16settembre, nel Lazio e in Campania ????#allertaGIALLA in cinque regioni ????Piogge e v… - ilovepisa : RT @cascinanotizie: Il meteo di venerdì 23 settembre - sansalvonet : A San Salvo oggi venerdì 23 settembre giornata in prevalenza poco nuvolosa, in particolare nubi sparse al... - RSD_studiodelta : ??? Previsioni #Meteo #ARPAE Emilia-Romagna di oggi, venerdì 23 settembre 2022 ?? -