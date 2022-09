Marnate | uomo uccide la madre e tenta il suicidio

Tragedia in famiglia a, in provincia di Varese . Undi 60 anni ha prima ucciso la madre anziana con cui conviveva, forse soffocandola nel suo letto con un cuscino, e poi ha tentato il suicidio. A dare l'allarme ...E' successo a, in provincia di Varese, durante la tarda mattinata di oggi. La vittima è una signora di 89 anni. Secondo le ricostruzioni, il figlio della donna, undi 60 anni, dopo ...Una donna di 88 anni, Maria Facchinetti, è morta nella giornata di venerdì uccisa nella sua abitazione dal figlio che a sua volta ha tentato di togliersi la vita. È successo a Marnate in via Marconi.Tutti sconvolti per l'anziana uccisa e il tentato suicidio del figlio. I vicini: «Ci salutavamo e basta, non li conoscevamo» ...