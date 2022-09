Grande Fratello Vip, Pamela Prati parla di Mark Caltagirone: la confessione non convince. Social all’attacco: «Sta mentendo» (Di venerdì 23 settembre 2022) Pamela Prati ha confermato durante la diretta della seconda puntata del Grande Fratello Vip di voler fare chiarezza una volta per tutte sul caso Mark Caltagirone. Alfonso Signorini annuncia che nel corso delle prossime puntate verranno mostrati dei documenti inediti, ma le parole della showgirl non convincono il pubblico sui Social. L’ingresso di Pamela Prati nella casa del Grande Fratello Vip non poteva passare inosservato. Se alcuni, come la Fiordelisi, la reputano finta e supponente, c’è chi come Cristina Quaranta prova a giustificarla: «Pamela sta facendo di tutto per cambiare, si sta mettendo in gioco» Pamela Prati spiega a Signorini il perchè ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 23 settembre 2022)ha confermato durante la diretta della seconda puntata delVip di voler fare chiarezza una volta per tutte sul caso. Alfonso Signorini annuncia che nel corso delle prossime puntate verranno mostrati dei documenti inediti, ma le parole della showgirl non convincono il pubblico sui. L’ingresso dinella casa delVip non poteva passare inosservato. Se alcuni, come la Fiordelisi, la reputano finta e supponente, c’è chi come Cristina Quaranta prova a giustificarla: «sta facendo di tutto per cambiare, si sta mettendo in gioco»spiega a Signorini il perchè ...

