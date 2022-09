Grande Fratello Vip 7, botta e risposta tra Attilio Romita e Giucas Casella (Di venerdì 23 settembre 2022) Attilio Romita è irrefrenabile. Dopo le esternazioni sulla Regina Elisabetta e la famiglia reale inglese, prontamente censurate, il giornalista di Rai 1 ha attaccato Giucas Casella, uno dei protagonisti più amati della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. A pochi giorni dalla sua entrata nella casa, Romita ha dimostrato una schiettezza inaspettata che oltrepassa più volte la soglia della diplomazia. Le telecamere stavolta hanno catturato un commento al vetriolo rivolto all’illusionista siciliano. “Un vecchio bavoso” queste sono state le parole che Romita ha rivolto all’uomo. Il giornalista ha ricordato un episodio per lui aberrante. Lo scorso anno Giucas Casella è stato il protagonista di una doccia in comune con ... Leggi su diredonna (Di venerdì 23 settembre 2022)è irrefrenabile. Dopo le esternazioni sulla Regina Elisabetta e la famiglia reale inglese, prontamente censurate, il giornalista di Rai 1 ha attaccato, uno dei protagonisti più amati della scorsa edizione delVip. A pochi giorni dalla sua entrata nella casa,ha dimostrato una schiettezza inaspettata che oltrepassa più volte la soglia della diplomazia. Le telecamere stavolta hanno catturato un commento al vetriolo rivolto all’illusionista siciliano. “Un vecchio bavoso” queste sono state le parole cheha rivolto all’uomo. Il giornalista ha ricordato un episodio per lui aberrante. Lo scorso annoè stato il protagonista di una doccia in comune con ...

