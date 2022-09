Graduatorie esaurite, si ricercano docenti tramite interpelli nazionali: ecco per quali classi di concorso. Scadenze (Di venerdì 23 settembre 2022) Anno scolastico da poco iniziato, nomine da GPS e Graduatorie di istituto in corso, ma già mancano insegnanti per alcune classi di concorso. Partono così gli interpelli per la ricerca di personale supplente fuori graduatoria. Ricordiamo che al momento permane il divieto per chi è inserito in qualsiasi graduatoria di poter inviare MAD. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 settembre 2022) Anno scolastico da poco iniziato, nomine da GPS edi istituto in corso, ma già mancano insegnanti per alcunedi. Partono così gliper la ricerca di personale supplente fuori graduatoria. Ricordiamo che al momento permane il divieto per chi è inserito in qualsiasi graduatoria di poter inviare MAD. L'articolo .

Messa a disposizione MAD, al via con le domande 2022/23: Docenti.it ... come ad esempio le graduatorie esaurite o mai costruite; lo strumento a cui si rifà la scuola, in tutti questi casi, è proprio la domanda di Messa a Disposizione inviata all ' Istituto dal singolo ... 

Personale scolastico all'estero: il MAECI convoca i sindacati per informativa e trattativa CCNI MOF 2022-23 Il 29 settembre informativa sulle nomine e su eventuali nuovi bandi per le graduatorie esaurite. Si apre la trattativa per il CCNI MOF 2022-23.

Supplenze da MAD 2022/23, avvisi scuole per disponibilità incarichi aggiornati al 22 settembre Supplenze da MAD per l'anno scolastico 2022/23: gli avvisi pubblicati dalle scuole aggiornati a giovedì 22 settembre.